Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло на юго-западе Сибири

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в регионы юго-запада Сибири придёт тепло, сравнимое с октябрьскими температурами.

«Сейчас существенно повышается давление. Омская, Томская, Новосибирская области опять будут в зоне тепла. Опять восстанавливается поток с юга. Давление повышенное, поэтому никаких сложных проблем не будет», — сказал он в беседе с URA.RU.

По его словам, температура воздуха вместе с тем будет заметно расти.

«В регионах юго-западной Сибири она будет на восемь-десять градусов выше многолетних значений. Опять идёт по температуре возвращение к началу октября», — добавил Вильфанд.

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