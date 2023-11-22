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Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло на юго-западе Сибири

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в регионы юго-запада Сибири придёт тепло, сравнимое с октябрьскими температурами.
Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло на юго-западе Сибири
  • РИА Новости

«Сейчас существенно повышается давление. Омская, Томская, Новосибирская области опять будут в зоне тепла. Опять восстанавливается поток с юга. Давление повышенное, поэтому никаких сложных проблем не будет», — сказал он в беседе с URA.RU.

По его словам, температура воздуха вместе с тем будет заметно расти.

«В регионах юго-западной Сибири она будет на восемь-десять градусов выше многолетних значений. Опять идёт по температуре возвращение к началу октября», — добавил Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, стоит ли ожидать устойчивого снежного покрова на Новый год в Москве.

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