На актёра Чиркова составили протокол за хулиганство на детском конкурсе

Сотрудники полиции Обнинска Калужской области составили протокол из-за хулиганского поведения актёра Сергея Чиркова, который пьянствовал и курил во время финала детского конкурса.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры по региону, на мероприятие артист был приглашён как специальный гость.

Отмечается, что актёр был опрошен в прокуратуре по обстоятельствам, произошедшим на конкурсе, а после поехал в отдел полиции для составления в отношении него протоколов.

Ранее стало известно, что на певца Эдуарда Шарлота составлено три административных протокола. После возвращения в Россию из Армении его встретила полиция.