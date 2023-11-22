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На актёра Чиркова составили протокол за хулиганство на детском конкурсе

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Сотрудники полиции Обнинска Калужской области составили протокол из-за хулиганского поведения актёра Сергея Чиркова, который пьянствовал и курил во время финала детского конкурса.
На актёра Чиркова составили протокол за хулиганство на детском конкурсе
  • РИА Новости

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры по региону, на мероприятие артист был приглашён как специальный гость.

Отмечается, что актёр был опрошен в прокуратуре по обстоятельствам, произошедшим на конкурсе, а после поехал в отдел полиции для составления в отношении него протоколов.

Ранее стало известно, что на певца Эдуарда Шарлота составлено три административных протокола. После возвращения в Россию из Армении его встретила полиция.

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