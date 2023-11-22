На актёра Чиркова составили протокол за хулиганство на детском конкурсе
- РИА Новости
Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры по региону, на мероприятие артист был приглашён как специальный гость.
Отмечается, что актёр был опрошен в прокуратуре по обстоятельствам, произошедшим на конкурсе, а после поехал в отдел полиции для составления в отношении него протоколов.
Ранее стало известно, что на певца Эдуарда Шарлота составлено три административных протокола. После возвращения в Россию из Армении его встретила полиция.