В Истринском театре сообщили о смерти артиста Максима Шахрова

Артист Истринского муниципального драматического театра Максим Шахров погиб в 27 лет.

«Страшная весть, огромная утрата для театра, родителей, друзей, для всех, кто любил замечательного, жизнерадостного, талантливого парня, артиста Максима Шахрова», — сообщили в театре.

Артист погиб в результате ДТП по дороге на репетицию.

Ранее российская актриса Дарья Пешкова, внучка писателя Максима Горького, скончалась в возрасте 96 лет.

Также сообщалось о смерти российского актёра Александринского театра Иосифа Кошелевича в возрасте 74 лет.