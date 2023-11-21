Названы имена ведущих церемонии вручения премии «Золотой Граммофон»
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Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».
«У меня в коллекции уже 23 «Золотых Граммофона». Мне есть что спеть и что сказать, и именно поэтому я принял приглашение стать ведущим церемонии. У меня прекрасные соведущие. И я приготовил много сюрпризов для зрителей», — заявил Киркоров.
Имена ведущих были объявлены во время пресс-бранча, на котором выступили будущие лауреаты премии, в том числе Наталья Подольская, Хабиб, Митя Фомин и Seville.
Телеверсию церемонии покажет Первый канал в новогодние праздники.