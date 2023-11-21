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В Выборге открыли выставку по случаю 110-летия железнодорожного вокзала

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В Выборге (Ленинградская область) отмечают двойной юбилей городского железнодорожного вокзала — 110 лет со дня открытия вокзального комплекса и 70-летие современного здания.

Об этом сообщает «Выборг ТВ».

По этому случаю в городе подготовили выставку, посвящённую истории вокзала. Она стала результатом совместной работы сотрудников Выборгского объединённого музея-заповедника и Петербургского музея железных дорог России.

Выставка получила название «Нам открывается страна с вокзального порога».

Для этой экспозиции музей железных дорог России предоставил около 50 экспонатов. Всего на выставке представлено более 200 предметов.

Ранее сообщалось, что выставка «Куплю гараж» пройдёт в Музее Москвы с 20 октября по 10 марта. Посетители увидят автомобили из фонда Музея транспорта Москвы: ВАЗ-2103, «Москвич-407», ЗАЗ-966 «Запорожец» и другие.

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