Выставка «Куплю гараж» откроется в Москве 20 октября

Выставка «Куплю гараж» пройдёт в Музее Москвы с 20 октября по 10 марта. Посетители увидят автомобили из фонда Музея транспорта Москвы: ВАЗ-2103, «Москвич-407», ЗАЗ-966 «Запорожец» и другие.

Об этом сообщает телеканал «360».

На экспозиции будут представлены тематические зоны: «Витрина, где гаража нет. Официальные образы счастья», «Частный гараж. Предыстория», «Бесконечность перспективы», «Для тех, кому есть что беречь», «Для тех, кто может всё починить».

Как рассказала генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова, оба музея находятся на территории бывших гаражей, что и привело к изучению феномена гаражной культуры в истории Москвы и России.

Ранее сообщалось, что новая инсталляция появилась на Северном речном вокзале.