В Москве в Доме-музее Цветаевой появился видеогид для глухих и слабослышащих

Мобильный видеогид, разработанный специально для глухих и слабослышащих посетителей, появился в Доме-музее Цветаевой в Москве.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что с помощью бесплатно выдаваемого планшета слабослышащие посетители смогут просматривать короткие видеоролики на русском жестовом языке, направляя его на определённый экспонат.

«В видеогиде использованы самые современные технологии распознавания объектов с помощью нейросетей, такое решение впервые реализовано в московском музее», — заявил глава столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Ранее сообщалось, что акция «Щедрый вторник», направленная на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), пройдёт в Казани 28 ноября 2023 года.