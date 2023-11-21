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В Москве в Доме-музее Цветаевой появился видеогид для глухих и слабослышащих

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Мобильный видеогид, разработанный специально для глухих и слабослышащих посетителей, появился в Доме-музее Цветаевой в Москве.
В Москве в Доме-музее Цветаевой появился видеогид для глухих и слабослышащих
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что с помощью бесплатно выдаваемого планшета слабослышащие посетители смогут просматривать короткие видеоролики на русском жестовом языке, направляя его на определённый экспонат.

«В видеогиде использованы самые современные технологии распознавания объектов с помощью нейросетей, такое решение впервые реализовано в московском музее», — заявил глава столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Ранее сообщалось, что акция «Щедрый вторник», направленная на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), пройдёт в Казани 28 ноября 2023 года.

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