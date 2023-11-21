В Москве в Доме-музее Цветаевой появился видеогид для глухих и слабослышащих
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Отмечается, что с помощью бесплатно выдаваемого планшета слабослышащие посетители смогут просматривать короткие видеоролики на русском жестовом языке, направляя его на определённый экспонат.
«В видеогиде использованы самые современные технологии распознавания объектов с помощью нейросетей, такое решение впервые реализовано в московском музее», — заявил глава столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.
Ранее сообщалось, что акция «Щедрый вторник», направленная на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), пройдёт в Казани 28 ноября 2023 года.