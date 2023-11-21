Четыре объекта добавили в реестр нематериального достояния Тюменской области

В реестр нематериального этнокультурного достояния Тюменской области добавили четыре объекта.

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на региональный Департамент культуры.

Решение приняли на заседании экспертного совета.

«Они связаны с технологиями изготовления национального блюда сибирских татар «Баурсак» в Тюменской области, тюменского махрового ковра, традицией и технологией тобольской художественной резьбы по кости и почитанием Криванковского колодца в Юргинском районе», — заявила директор департамента Елена Майер.

Отмечается, что всего от инициативных групп поступило 12 заявок.

Ранее сообщалось, что комплекс исторических зданий «Летняя вилла Генриха Мюзера» в Приморске Ленинградской области признали объектом культурного наследия регионального значения.