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Четыре объекта добавили в реестр нематериального достояния Тюменской области

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В реестр нематериального этнокультурного достояния Тюменской области добавили четыре объекта.
Четыре объекта добавили в реестр нематериального достояния Тюменской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на региональный Департамент культуры.

Решение приняли на заседании экспертного совета.

«Они связаны с технологиями изготовления национального блюда сибирских татар «Баурсак» в Тюменской области, тюменского махрового ковра, традицией и технологией тобольской художественной резьбы по кости и почитанием Криванковского колодца в Юргинском районе», — заявила директор департамента Елена Майер.

Отмечается, что всего от инициативных групп поступило 12 заявок.

Ранее сообщалось, что комплекс исторических зданий «Летняя вилла Генриха Мюзера» в Приморске Ленинградской области признали объектом культурного наследия регионального значения.

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