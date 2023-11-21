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Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

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В Тюменской области объявили штормовое предупреждение с с 22:00 21 ноября до 20:00 22 ноября. Порывы ветра будут достигать 18 м/с.
Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

Кроме того, синоптики предупредили о гололёде на дорогах 22 ноября, нависании мокрого снега на проводах и деревьях.

Водителей и пешеходов призвали соблюдать меры предосторожности.

Также стало известно, что в Свердловской области предупредили об ухудшении погодных условий, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

По прогнозу, 21 ноября ожидается обильный снегопад с сильными порывами ветра.

Водителям рекомендовали не превышать скорость во время вождения.

Ранее начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева заявила, что зима в Нижегородской области будет соответствовать климатической норме.

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