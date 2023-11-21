Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.
Кроме того, синоптики предупредили о гололёде на дорогах 22 ноября, нависании мокрого снега на проводах и деревьях.
Водителей и пешеходов призвали соблюдать меры предосторожности.
Также стало известно, что в Свердловской области предупредили об ухудшении погодных условий, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
По прогнозу, 21 ноября ожидается обильный снегопад с сильными порывами ветра.
Водителям рекомендовали не превышать скорость во время вождения.
Ранее начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева заявила, что зима в Нижегородской области будет соответствовать климатической норме.