Синоптик Мокеева: зима в Нижегородской области будет соответствовать норме
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«Предварительно, всё будет в пределах нормы. Но это отрицательный фон, ожидаются осадки», — сказала она в беседе с newsnn.ru.
Мокеева также высказалась о примете, согласно которой чем холоднее лето, тем теплее зима. Она отметила, что связи между этими временами года нет.
Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с газетой «Известия» рассказал о причинах потепления в Якутии.