Синоптик Мокеева: зима в Нижегородской области будет соответствовать норме

Начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева заявила, что зима в Нижегородской области будет соответствовать климатической норме.

«Предварительно, всё будет в пределах нормы. Но это отрицательный фон, ожидаются осадки», — сказала она в беседе с newsnn.ru.

Мокеева также высказалась о примете, согласно которой чем холоднее лето, тем теплее зима. Она отметила, что связи между этими временами года нет.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с газетой «Известия» рассказал о причинах потепления в Якутии.