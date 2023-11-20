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Синоптик Мокеева: зима в Нижегородской области будет соответствовать норме

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Начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева заявила, что зима в Нижегородской области будет соответствовать климатической норме.
Синоптик Мокеева: зима в Нижегородской области будет соответствовать норме
  • Gettyimages.ru
  • © LeniKovaleva

«Предварительно, всё будет в пределах нормы. Но это отрицательный фон, ожидаются осадки», — сказала она в беседе с newsnn.ru.

Мокеева также высказалась о примете, согласно которой чем холоднее лето, тем теплее зима. Она отметила, что связи между этими временами года нет.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с газетой «Известия» рассказал о причинах потепления в Якутии.

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