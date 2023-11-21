Мода и садоводство названы самыми популярными увлечениями россиян в 2023 году
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков ОК.
Отмечается, что также в пятёрку самых привлекательных увлечений вошли кулинария, рукоделие и домашние животные.
Далее в списке идут автомобили и путешествия.
Список популярных увлечений менялся в зависимости от сезона. Например, осенью наибольший интерес вызывала кулинария.
Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на национальную северорусскую и грузинскую кухни.