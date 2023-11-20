В Свердловской области выпустили предупреждение в связи с ухудшением погоды

В пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области предупредили о сильном снегопаде, который ожидается 21 ноября. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные ведомства.

«По данным синоптиков, 21 ноября на территории региона ожидаются сильный снег, гололёдные явления, метели, порывы ветра до 15 м/с. Будьте бдительны. Соблюдайте меры безопасности!» — сказано в официальном Telegram-канале ведомства.

Наряду с этим в Удмуртии синоптики уведомили население, что ураган из Сибири вряд ли достигнет республики. Об этом сообщает izh.kp.ru.

«В настоящий момент на территорию Удмуртии поступает воздух из западных регионов страны, и циклон, который несёт в Сибирь ненастную погоду, в республику не придёт», — прокомментировали в Гидрометцентре.

Ранее синоптики спрогнозировали морозы в Ростовской области до -10 °С со вторника, 21 ноября.