В Свердловской области выпустили предупреждение в связи с ухудшением погоды
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные ведомства.
«По данным синоптиков, 21 ноября на территории региона ожидаются сильный снег, гололёдные явления, метели, порывы ветра до 15 м/с. Будьте бдительны. Соблюдайте меры безопасности!» — сказано в официальном Telegram-канале ведомства.
Наряду с этим в Удмуртии синоптики уведомили население, что ураган из Сибири вряд ли достигнет республики. Об этом сообщает izh.kp.ru.
«В настоящий момент на территорию Удмуртии поступает воздух из западных регионов страны, и циклон, который несёт в Сибирь ненастную погоду, в республику не придёт», — прокомментировали в Гидрометцентре.
Ранее синоптики спрогнозировали морозы в Ростовской области до -10 °С со вторника, 21 ноября.