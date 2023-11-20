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В Ростовской области ожидаются морозы до -10 °С с 21 ноября

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Синоптики спрогнозировали морозы в Ростовской области до -10 °С со вторника, 21 ноября.
В Ростовской области ожидаются морозы до -10 °С с 21 ноября
  • Gettyimages.ru
  • © azgek

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В понедельник, 20 ноября, днём — -1...+4 °С, порывистый ветер до 21 м/с.

Во вторник, 21 ноября, днём — -5...+2 °С, дождь с мокрым снегом, ветер до 18 м/с. Ночью на севере и западе области — до -7 °С. Возможен туман, а также гололёд.

В среду, 22 ноября, днём — -5...0 °С, ночью — до -10 °С. Мокрый снег, дожди, гололёд, туман. Ветер 4—9 м/с.

Также стало известно, что в Ставропольском крае с 22 ноября похолодает до -2 °С, передаёт newstracker.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

Во вторник, 21 ноября, днём — до +7 °С. Дождь с сильным ветром до 20 м/с. Ночью — до -1 °С.

В среду, 22 ноября, днём — +10 °С , пройдут дожди. Ночью — -2 °С, выпадет снег.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на следующей неделе.

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