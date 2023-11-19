Синоптик Цыганков: с пятницы установилась зимняя погода в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на следующей неделе.

«С пятницы установился зимний режим погоды. Температуры отрицательные и днём, и ночью. Давление высокое», — поделился синоптик.

По его словам, сегодня и всю следующую неделю в Москве будет облачно, местами пройдёт небольшой снег.

«Ночные температуры -6...-10 °С, дневные — -2...-5 °С. Самые холодные ночи были вчера и сегодня, потом потеплее будет, но ниже нормы на 1,5 °С», — заключил собеседник RT.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что ночь на 18 ноября в Москве стала самой холодной с начала осени.