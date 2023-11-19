RT в Telegram
Подпишись

Синоптик Цыганков: с пятницы установилась зимняя погода в Москве

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на следующей неделе.
Синоптик Цыганков: с пятницы установилась зимняя погода в Москве
  • РИА Новости

«С пятницы установился зимний режим погоды. Температуры отрицательные и днём, и ночью. Давление высокое», — поделился синоптик.

По его словам, сегодня и всю следующую неделю в Москве будет облачно, местами пройдёт небольшой снег.

«Ночные температуры -6...-10 °С, дневные — -2...-5 °С. Самые холодные ночи были вчера и сегодня, потом потеплее будет, но ниже нормы на 1,5 °С», — заключил собеседник RT.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что ночь на 18 ноября в Москве стала самой холодной с начала осени.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить