Синоптик Леус: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
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«Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени», — написал он в Telegram.
По словам эксперта, на базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила -8,5 °С, что меньше на 5,2 °С, чем было накануне.
При этом на территории Московской области самой холодной точкой стал Клин, где минимум составил -12,1 °С.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН заявил, что 1 ноября в средней полосе Европейской части России зафиксировали около десяти новых абсолютных рекордов максимальной температуры.