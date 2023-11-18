RT в Telegram
Подпишись

Синоптик Леус: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Короткая ссылка
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени.
Синоптик Леус: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legky

«Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени», — написал он в Telegram.

По словам эксперта, на базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила -8,5 °С, что меньше на 5,2 °С, чем было накануне.

При этом на территории Московской области самой холодной точкой стал Клин, где минимум составил -12,1 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН заявил, что 1 ноября в средней полосе Европейской части России зафиксировали около десяти новых абсолютных рекордов максимальной температуры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить