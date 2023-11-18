Синоптик Леус: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени.

«Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени», — написал он в Telegram.

По словам эксперта, на базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила -8,5 °С, что меньше на 5,2 °С, чем было накануне.

При этом на территории Московской области самой холодной точкой стал Клин, где минимум составил -12,1 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН заявил, что 1 ноября в средней полосе Европейской части России зафиксировали около десяти новых абсолютных рекордов максимальной температуры.