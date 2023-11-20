Диетолог Хрулёва высказалась о калорийности авокадо

Врач-эндокринолог, диетолог «Клиники на Маросейке» Юлия Хрулёва рассказала о калорийности авокадо и посоветовала учитывать это тем, кто борется с лишним весом.

«Следует учитывать калорийность авокадо: средний плод содержит около 240 калорий и 22 г жиров, что значительно превышает калорийность более привычных нам фруктов и овощей», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, ежедневно нужно употреблять пять порций овощей и фруктов из расчёта 80 г на один раз.

Как отметила Хрулёва, также в рацион оптимально включать молочные продукты умеренной жирности без добавления сахара.

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