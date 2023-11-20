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Метеоролог Позднякова спрогнозировала морозную погоду в Москве в середине недели

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Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие дни. Она отметила, что к середине недели ожидается похолодание.
Метеоролог Позднякова спрогнозировала морозную погоду в Москве в середине недели
  • РИА Новости

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт сообщила, что днём и ночью 22 ноября температура воздуха составит -3...-5 °С.

«В ночь на четверг будет очень холодно — -7...-9 °С, а днём — -4...-6 °С. Ветер будет дуть юго-западный, умеренный. Четверг станет самым холодным днём будущей недели», — сказала Позднякова.

В пятницу ожидается переменная облачность, возможны небольшой туман и снег.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на следующей неделе.

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