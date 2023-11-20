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В Удмуртии начали готовить гидротехнические сооружения к весенним паводкам

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Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов заявил от начале подготовительных работ на гидротехнических сооружениях республики к весенним паводкам 2024 года.
В Удмуртии начали готовить гидротехнические сооружения к весенним паводкам
  • Gettyimages.ru
  • © Dace Znotina

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

На сооружениях стали понижать уровень воды, чтобы уменьшить воздействие льда на элементы конструкций и создать резерв вместимости водоёмов на зиму.

«Если уровень не понизить, то весной, в период активного таяния снега, вода может повредить сооружение и привести к затоплению части городских территорий», — сказал Удалов.

Также он отметил, что на особом контроле находятся гидротехнические сооружения на трёх крупнейших водоёмах республики — Воткинском гидроузле, прудах в Ижевске и Камбарке.

Ранее сообщалось, что мэр Кургана Елена Ситникова заявила о готовности города к зиме.

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