В Удмуртии начали готовить гидротехнические сооружения к весенним паводкам
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
На сооружениях стали понижать уровень воды, чтобы уменьшить воздействие льда на элементы конструкций и создать резерв вместимости водоёмов на зиму.
«Если уровень не понизить, то весной, в период активного таяния снега, вода может повредить сооружение и привести к затоплению части городских территорий», — сказал Удалов.
Также он отметил, что на особом контроле находятся гидротехнические сооружения на трёх крупнейших водоёмах республики — Воткинском гидроузле, прудах в Ижевске и Камбарке.
Ранее сообщалось, что мэр Кургана Елена Ситникова заявила о готовности города к зиме.