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Синоптик Вильфанд назвал нестандартной ситуацию с ураганом в Сибири

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал ситуацию в Сибири, где устраняют последствия сильнейшего за последние 50 лет урагана.
Синоптик Вильфанд назвал нестандартной ситуацию с ураганом в Сибири
  • РИА Новости

В разговоре с телеканалом «Звезда» специалист назвал ситуацию «совершенно нестандартной».

«Любое изменение циркуляции приводит к тому, что воздушные массы, поступающие с севера и с юга, они находятся в противодействии и между ними формируются хорошо выраженные фронтальные разделы, и именно они приводят к ураганным ветрам», — объяснил Вильфанд.

По данным синоптиков, в ближайшие дни сложные погодные условия прогнозируются в 16 российских регионах. Сильный ветер и осадки ожидаются в Белгородской, Воронежской и Новосибирской областях.

А в Крыму и Краснодарском крае порывы ветра могут достигать 35 м/с.

Ранее замминистра энергетики Евгений Грабчак сообщил, что в российских регионах около 50 тыс. человек остаются без электричества из-за непогоды.

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