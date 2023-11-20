Синоптик Вильфанд назвал нестандартной ситуацию с ураганом в Сибири
- РИА Новости
В разговоре с телеканалом «Звезда» специалист назвал ситуацию «совершенно нестандартной».
«Любое изменение циркуляции приводит к тому, что воздушные массы, поступающие с севера и с юга, они находятся в противодействии и между ними формируются хорошо выраженные фронтальные разделы, и именно они приводят к ураганным ветрам», — объяснил Вильфанд.
По данным синоптиков, в ближайшие дни сложные погодные условия прогнозируются в 16 российских регионах. Сильный ветер и осадки ожидаются в Белгородской, Воронежской и Новосибирской областях.
А в Крыму и Краснодарском крае порывы ветра могут достигать 35 м/с.
Ранее замминистра энергетики Евгений Грабчак сообщил, что в российских регионах около 50 тыс. человек остаются без электричества из-за непогоды.