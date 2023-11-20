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Минэнерго: около 50 тысяч человек остаются в России без света из-за непогоды

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Около 50 тыс. человек остаются в российских регионах без электричества из-за непогоды. Об этом сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак.
Минэнерго: около 50 тысяч человек остаются в России без света из-за непогоды
  • Gettyimages.ru
  • © chinaface

«На текущий момент порядка 50 тыс. человек без электроэнергии, в основном это Сибирь, юг, Крым», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Грабчак выразил надежду на то, что основные восстановительные работы смогут завершить к середине дня вторника, 21 ноября.

Ранее сообщалось, что в семи районах Иркутской области 55 населённых пунктов остались без электричества из-за штормового ветра.

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