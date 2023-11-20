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Артист Носик прокомментировал сообщения о госпитализации

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Анастасия Румянцева
Народный артист России Владимир Носик прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о госпитализации с открытой раной головы.
Артист Носик прокомментировал сообщения о госпитализации
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

«Я дома. Это ложная информация. Всё нормально», — отметил собеседник RT.

Ранее «Известия» со ссылкой на источник сообщили о том, что артист Владимир Носик госпитализирован в Москве с травмой головы.

Подробности происшествия не сообщаются.

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