Артист Носик прокомментировал сообщения о госпитализации
Народный артист России Владимир Носик прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о госпитализации с открытой раной головы.
- globallookpress.com
- © Anatoly Lomokhov
«Я дома. Это ложная информация. Всё нормально», — отметил собеседник RT.
Ранее «Известия» со ссылкой на источник сообщили о том, что артист Владимир Носик госпитализирован в Москве с травмой головы.
Подробности происшествия не сообщаются.
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