Артист Носик прокомментировал сообщения о госпитализации

Народный артист России Владимир Носик прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о госпитализации с открытой раной головы.

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«Я дома. Это ложная информация. Всё нормально», — отметил собеседник RT. Ранее «Известия» со ссылкой на источник сообщили о том, что артист Владимир Носик госпитализирован в Москве с травмой головы. Подробности происшествия не сообщаются.