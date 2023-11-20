«Известия»: артист Владимир Носик госпитализирован в Москве с травмой головы

Народный артист России Владимир Носик госпитализирован с открытой раной головы.

Об этом рассказал источник газеты «Известия».

Подробности происшествия не сообщаются.

Ранее стало известно, что худрука Малого театра Юрия Соломина могут перевести из палаты интенсивной терапии в обычную на этой неделе.