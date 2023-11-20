«Известия»: артист Владимир Носик госпитализирован в Москве с травмой головы
Народный артист России Владимир Носик госпитализирован с открытой раной головы.
- globallookpress.com
- © Anatoly Lomokhov
Об этом рассказал источник газеты «Известия».
Подробности происшествия не сообщаются.
Ранее стало известно, что худрука Малого театра Юрия Соломина могут перевести из палаты интенсивной терапии в обычную на этой неделе.
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