RT в Telegram
Подпишись

«Известия»: артист Владимир Носик госпитализирован в Москве с травмой головы

Короткая ссылка
Народный артист России Владимир Носик госпитализирован с открытой раной головы.
«Известия»: артист Владимир Носик госпитализирован в Москве с травмой головы
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

Об этом рассказал источник газеты «Известия».

Подробности происшествия не сообщаются.

Ранее стало известно, что худрука Малого театра Юрия Соломина могут перевести из палаты интенсивной терапии в обычную на этой неделе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить