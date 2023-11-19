RT в Telegram
Подпишись

Представительница Никарагуа одержала победу на конкурсе «Мисс Вселенная»

Короткая ссылка
Победительницей 72-го международного конкурса «Мисс Вселенная» стала представляющая Никарагуа 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо.

Об этом пишет The Times of India.

В октябре титул «Мисс Россия — 2023» получила Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга.

Ранее трёх участниц «Мисс Украина — 2023» исключили после обвинений в связях с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить