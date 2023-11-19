Представительница Никарагуа одержала победу на конкурсе «Мисс Вселенная»
Победительницей 72-го международного конкурса «Мисс Вселенная» стала представляющая Никарагуа 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо.
Об этом пишет The Times of India.
В октябре титул «Мисс Россия — 2023» получила Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга.
Ранее трёх участниц «Мисс Украина — 2023» исключили после обвинений в связях с Россией.
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