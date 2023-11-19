Представительница Никарагуа одержала победу на конкурсе «Мисс Вселенная»

Победительницей 72-го международного конкурса «Мисс Вселенная» стала представляющая Никарагуа 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо.

Об этом пишет The Times of India.

В октябре титул «Мисс Россия — 2023» получила Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга.

Ранее трёх участниц «Мисс Украина — 2023» исключили после обвинений в связях с Россией.