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Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Курганской области

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В Курганской области в субботу, 18 ноября, ожидается ухудшение погодных условий.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Курганской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.

«По данным Курганского ЦГМС, в области 18 ноября ночью и утром в отдельных районах ожидаются гололёдно-изморозевые явления. Днём местами метель. На дорогах гололедица. Ветер северный 6 — 11 м/с, днём порывы до 18 м/с», — заявили в ведомстве.

Жителей призвали соблюдать меры пожарной безопасности.

Также стало известно, что в Свердловской области в субботу ожидаются заморозки и гололёд, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на региональную ЕДДС.

Ночью температура воздуха составит до -10 °С, местами до -18 °С. Днём -3...-8 °С. Порывы ветра до 7 м/с.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предположила, что тренд на потепление зим в России сохранится.

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