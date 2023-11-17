Синоптик Позднякова объяснила причины переменчивости зимней погоды в России

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предположила, что тренд на потепление зим в России сохранится.

«Каждая последующая зима у нас всё теплее. И предстоящая с большой вероятностью будет тёплой. Но как это будет распределяться по месяцам, сказать довольно сложно», — поделилась специалист в интервью «Вечерней Москве».

По её словам, переменчивая погода зимой связана с тем, что в течение года преобладают меридиональные процессы, то есть воздух поступает либо с юга, либо с севера.

Также синоптик не склонна связывать климатические процессы на территории России с так называемым феноменом Эль-Ниньо. Она допустила, что данный фактор может влиять на погоду на Дальнем Востоке, тогда как на европейской территории погода больше зависит от воздушных масс, приходящих с Атлантики.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какие могут быть последствия аномально тёплой осени. Он отметил, что начало метеозимы отодвигается всё дальше и дальше.