RT в Telegram
Подпишись

Синоптик Позднякова объяснила причины переменчивости зимней погоды в России

Короткая ссылка
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предположила, что тренд на потепление зим в России сохранится.
Синоптик Позднякова объяснила причины переменчивости зимней погоды в России
  • Gettyimages.ru

«Каждая последующая зима у нас всё теплее. И предстоящая с большой вероятностью будет тёплой. Но как это будет распределяться по месяцам, сказать довольно сложно», — поделилась специалист в интервью «Вечерней Москве».

По её словам, переменчивая погода зимой связана с тем, что в течение года преобладают меридиональные процессы, то есть воздух поступает либо с юга, либо с севера.

Также синоптик не склонна связывать климатические процессы на территории России с так называемым феноменом Эль-Ниньо. Она допустила, что данный фактор может влиять на погоду на Дальнем Востоке, тогда как на европейской территории погода больше зависит от воздушных масс, приходящих с Атлантики.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какие могут быть последствия аномально тёплой осени. Он отметил, что начало метеозимы отодвигается всё дальше и дальше.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить