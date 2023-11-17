Виктор Дробыш прокомментировал предложение провести музыкальный конкурс «Интервидение»
- РИА Новости
«Любое хорошее музыкальное мероприятие только пойдёт на пользу», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По словам Дробыша, он часто принимал участие в европейском конкурсе исполнителей, но считал, что в России нужно делать что-то своё, где страна стала бы центром притяжения.
Ранее российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с RT высказал своё мнение по поводу организации предполагаемого конкурса «Интервидение». По мнению бизнесмена, участники, занявшие призовые места, должны получать денежное вознаграждение.