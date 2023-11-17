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Виктор Дробыш прокомментировал предложение провести музыкальный конкурс «Интервидение»

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Продюсер Виктор Дробыш высказался о предложении провести музыкальный конкурс «Интервидение».
Виктор Дробыш прокомментировал предложение провести музыкальный конкурс «Интервидение»
  • РИА Новости

«Любое хорошее музыкальное мероприятие только пойдёт на пользу», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По словам Дробыша, он часто принимал участие в европейском конкурсе исполнителей, но считал, что в России нужно делать что-то своё, где страна стала бы центром притяжения.

Ранее российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с RT высказал своё мнение по поводу организации предполагаемого конкурса «Интервидение». По мнению бизнесмена, участники, занявшие призовые места, должны получать денежное вознаграждение.

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