Виктор Дробыш прокомментировал предложение провести музыкальный конкурс «Интервидение»

Продюсер Виктор Дробыш высказался о предложении провести музыкальный конкурс «Интервидение».

«Любое хорошее музыкальное мероприятие только пойдёт на пользу», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По словам Дробыша, он часто принимал участие в европейском конкурсе исполнителей, но считал, что в России нужно делать что-то своё, где страна стала бы центром притяжения.

Ранее российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с RT высказал своё мнение по поводу организации предполагаемого конкурса «Интервидение». По мнению бизнесмена, участники, занявшие призовые места, должны получать денежное вознаграждение.