В Русском музее рассказали о филиале в Малаге

Директор Государственного Русского музея Алла Манилова рассказала подробности о филиале в Малаге.

«История с Малагой — это прекрасный пример. Да, он редкий. Не будем говорить, что его можно тиражировать. Но факт остаётся фактом: испанцы не хотят ухода русского искусства. Они просто обожали наш филиал», — цитирует Манилову «Петербургский дневник».

По её словам, в настоящее время проект в Малаге не может называться филиалом Русского музея, поскольку у него нет такого права.

«Ещё в то время, когда я работала в Министерстве культуры, моим решением мы вывезли оттуда коллекции. Но испанцы сами продолжают позиционировать прежний филиал как центр русского искусства. Уже без упоминания Русского музея, что сейчас не так важно. Важно то, что они не хотят, чтобы русское искусство уходило оттуда», — пояснила Манилова.

Она добавила, что культурные ценности не могут отправляться в недружественные страны, это исключено, но сами люди, как музейщики, так и жители Малаги и всего региона, рассчитывают, что музей вернётся.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область будет сотрудничать с Русским музеем.