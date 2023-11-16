Нижегородская область будет сотрудничать с Русским музеем
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Об этом сообщает pravda-nn.ru.
«Ключевая новость: мы с коллегами из Русского музея готовимся к открытию в Нижнем Новгороде культурно-просветительского и выставочного центра «Русский музей — Нижний Новгород». Пока детали в проработке», — заявила Суханова.
Церемония подписания соглашений между Русским музеем и Нижегородским государственным художественным музеем и между Нижегородским музеем-заповедником и Всероссийским этнографическим музеем состоялась в рамках стратегической сессии всероссийского проекта «Музейные маршруты России» в Санкт-Петербурге.
Отмечается, что среди целей сотрудничества указаны такие направления, как совместная организация выставочных проектов, содействие развитию профессиональных связей музейных специалистов, организация стажировок.
Ранее сообщалось, что выставка к 90-летию Эрика Булатова начала работу в Нижнем Новгороде.