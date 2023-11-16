Нижегородская область будет сотрудничать с Русским музеем

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова рассказала о сотрудничестве региона с Русским музеем.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Ключевая новость: мы с коллегами из Русского музея готовимся к открытию в Нижнем Новгороде культурно-просветительского и выставочного центра «Русский музей — Нижний Новгород». Пока детали в проработке», — заявила Суханова.

Церемония подписания соглашений между Русским музеем и Нижегородским государственным художественным музеем и между Нижегородским музеем-заповедником и Всероссийским этнографическим музеем состоялась в рамках стратегической сессии всероссийского проекта «Музейные маршруты России» в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что среди целей сотрудничества указаны такие направления, как совместная организация выставочных проектов, содействие развитию профессиональных связей музейных специалистов, организация стажировок.

Ранее сообщалось, что выставка к 90-летию Эрика Булатова начала работу в Нижнем Новгороде.