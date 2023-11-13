Выставка к 90-летию Эрика Булатова начала работу в Нижнем Новгороде

Выставка «Горизонт. К 90-летию Эрика Булатова» начала работу в Нижнем Новгороде. Посетители могут увидеть около 20 работ художника.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Церемонию открытия посетили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор Нижегородского художественного музея Роман Жукарин и куратор проекта Марина Лошак.

«Эрик Булатов — один из величайших ныне живущих русских художников, классик мировой живописи. В сентябре ему исполнилось 90 лет. Нижний — единственный город России, где открылась выставка к его юбилею», — заявил Никитин.

На выставке представлены работы из собраний московских музеев, а также из частных коллекций.

Посетить экспозицию можно до 21 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике «Архангельское» в подмосковном округе Красногорск 14 ноября открываются выставки, посвящённые фарфору князя Николая Юсупова.