В «Архангельском» две выставки фарфора князя Юсупова откроются 14 ноября

В музее-заповеднике «Архангельское» в подмосковном округе Красногорске 14 ноября открываются выставки, посвящённые фарфору князя Николая Юсупова.

Об этом сообщает RuNews24.

Одна выставка носит название «Вседневный фарфор», на ней представлена посуда из фарфора и фаянса, которой семья Юсуповых пользовалась каждый день. На другой, названной «Фарфоровое заведение», можно увидеть произведённые в 1818—1831 годах в мастерской Юсупова предметы.

Экспозиции обеих выставок включают более 300 предметов, примерно половина из них никогда не выставлялась.

Выставка продлится до 16 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Московской области в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина заработала выставка, посвящённая работе археологов, — «Земля. Лопата. Каска. Слой».