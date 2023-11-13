RT в Telegram
Подпишись

В «Архангельском» две выставки фарфора князя Юсупова откроются 14 ноября

Короткая ссылка
В музее-заповеднике «Архангельское» в подмосковном округе Красногорске 14 ноября открываются выставки, посвящённые фарфору князя Николая Юсупова.
В «Архангельском» две выставки фарфора князя Юсупова откроются 14 ноября
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает RuNews24.

Одна выставка носит название «Вседневный фарфор», на ней представлена посуда из фарфора и фаянса, которой семья Юсуповых пользовалась каждый день. На другой, названной «Фарфоровое заведение», можно увидеть произведённые в 1818—1831 годах в мастерской Юсупова предметы.

Экспозиции обеих выставок включают более 300 предметов, примерно половина из них никогда не выставлялась.

Выставка продлится до 16 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Московской области в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина заработала выставка, посвящённая работе археологов, — «Земля. Лопата. Каска. Слой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить