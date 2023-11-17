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Юлия Самойлова поддержала идею проведения Интервидения

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Певица Юлия Самойлова положительно отнеслась к идее организации международного песенного конкурса в России.
Юлия Самойлова поддержала идею проведения Интервидения
  • РИА Новости

По мнению Самойловой, важно, чтобы мероприятие было честным.

«Как бы ни назывался конкурс для артистов, главное, чтобы он был честным и вне политики. Чтобы оценивалось мастерство и качество шоу. Затея, считаю, отличная», — сообщила артистка RT.

Она также отметила важность подобных конкурсов для сплочённости народов из разных стран.

«Пусть (будет. — RT) больше площадок для реализации, пусть в них участвуют артисты из других стран и побеждают. Евровидение, Интервидение, «Славянский базар», «Талант» и прочие, где есть творчество и обмен мультикультуры нашего мира, — это всё в общую копилку развития», — сказала Юлия Самойлова.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев назвал условия успеха Интервидения в России.

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