RT в Telegram
Подпишись

Жителей Удмуртии призвали не выходить на тонкий лёд

Короткая ссылка
Сотрудники Поисково-спасательной службы Удмуртии призвали жителей не выходить на тонкий лёд водоёмов.
Жителей Удмуртии призвали не выходить на тонкий лёд
  • РИА Новости

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу ПСС региона.

«В период с ноября по декабрь и до наступления устойчивых морозов лёд непрочен. Скреплённый вечерним или ночным холодом, он ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, но днём, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину», — отметили в службе.

Также стало известно, что в Омске синоптики предупредили жителей о метели, гололёде и сильном ветре на выходных, передаёт gorod55 со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

По прогнозу, в субботу, 18 ноября, ночью — -2…+3 °С , при прояснении — до -8 °С. Днём — -1…+4 °С, местами — до -6 °С. Ветер — северный, северо-западный, 9—14 м/с, местами порывы 15—20 м/с.

В воскресенье, 19 ноября, ночью — -7…-12 °С. При прояснении — до -17 °С. Днём — -3…-8 °С, местами пройдёт слабый снег. Ветер — северо-западный, 7—12 м/с. На дорогах гололёд.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящих выходных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить