Жителей Удмуртии призвали не выходить на тонкий лёд

Сотрудники Поисково-спасательной службы Удмуртии призвали жителей не выходить на тонкий лёд водоёмов.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу ПСС региона.

«В период с ноября по декабрь и до наступления устойчивых морозов лёд непрочен. Скреплённый вечерним или ночным холодом, он ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, но днём, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину», — отметили в службе.

Также стало известно, что в Омске синоптики предупредили жителей о метели, гололёде и сильном ветре на выходных, передаёт gorod55 со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

По прогнозу, в субботу, 18 ноября, ночью — -2…+3 °С , при прояснении — до -8 °С. Днём — -1…+4 °С, местами — до -6 °С. Ветер — северный, северо-западный, 9—14 м/с, местами порывы 15—20 м/с.

В воскресенье, 19 ноября, ночью — -7…-12 °С. При прояснении — до -17 °С. Днём — -3…-8 °С, местами пройдёт слабый снег. Ветер — северо-западный, 7—12 м/с. На дорогах гололёд.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящих выходных.