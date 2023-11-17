Синоптик Цыганков предупредил о высоком давлении в Москве в воскресенье

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящих выходных.

По словам синоптика, после тёплой половины ноября подходит зимняя погода.

«Если до этого половину месяца температура была положительная, выше нормы, то начиная с сегодняшнего дня мы переходим в отрицательную. Сегодняшние сутки температура будет на 1 °С ниже нормы и где-то на 4—5 °С — на выходных. Выходит антициклон, давление растёт. Сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, с северо-восточным ветром. В субботу переменная облачность, без осадков, но ветер восточный. В воскресенье также переменная облачность и без осадков, ветер юго-восточный. Сегодня давление минимальное — 751 мм рт. ст., а максимальное в воскресенье — 755 мм рт. ст.», — рассказал Цыганков.

Он отметил, что за счёт малооблачных ночей произойдёт выхолаживание.

«За счёт чего усилится похолодание. В ночь на субботу — -6...-8 °С. Завтра днём — -3...-5 °С, а в низких местах по области — до -7 °С. Ночь с субботы на воскресенье будет самой холодной — -9...-11 °С. По низким местам — до -12 °С. В воскресенье днём — -5...-7 °С», — добавил специалист.

Он также обратил внимание на то, что в начале следующей недели с Чёрного моря по югу ЦФО пройдёт южный циклон.

«В ночь на понедельник облачно, местами снег и -4...-9 °С. Днём также облачно и местами снег, но уже -2...-7 °С. Самый сильный снег будет в ночь на вторник и во вторник. Температура во вторник и среду останется такой же. В четверг ночью — -6...-11 °С, днём — -4...+1 °С, без осадков», — заключил собеседник RT.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что период небывалого тепла в восточной части Сибири и на Урале заканчивается.