Синоптик Шувалов спрогнозировал резкое похолодание в регионах Урала и Сибири

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что период небывалого тепла в восточной части Сибири и на Урале заканчивается.

В ближайшие дни в Салехарде температура воздуха понизится до -20…-25 °С, поделился специалист в беседе с URA.RU.

Также, по его словам, аномально резко похолодает в Норильске: если 17 ноября утром там будет -8…-13 °С, то к вечеру — уже -23…-28 °С.

Вслед за этим лёгкие морозы настигнут Средний Урал. В Свердловской области прогнозируется до -10…-12 °С, в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Сургуте — до -10…-15 °С, местами — до -20 °С, в Тюменской области — -5 °С...-10 °С.

«Продолжительность этого понижения — не менее четырёх-пяти дней», — уточнил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН заявил, что 1 ноября в средней полосе Европейской части России зафиксировали около десяти новых абсолютных рекордов максимальной температуры.