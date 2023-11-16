Синоптик Шувалов спрогнозировал резкое похолодание в регионах Урала и Сибири
В ближайшие дни в Салехарде температура воздуха понизится до -20…-25 °С, поделился специалист в беседе с URA.RU.
Также, по его словам, аномально резко похолодает в Норильске: если 17 ноября утром там будет -8…-13 °С, то к вечеру — уже -23…-28 °С.
Вслед за этим лёгкие морозы настигнут Средний Урал. В Свердловской области прогнозируется до -10…-12 °С, в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Сургуте — до -10…-15 °С, местами — до -20 °С, в Тюменской области — -5 °С...-10 °С.
«Продолжительность этого понижения — не менее четырёх-пяти дней», — уточнил синоптик.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН заявил, что 1 ноября в средней полосе Европейской части России зафиксировали около десяти новых абсолютных рекордов максимальной температуры.