Певица Кац поддержала предложение провести музыкальный конкурс «Интервидение»

Мария Кац, которая в 1994 году впервые представила Россию на песенном конкурсе «Евровидение», прокомментировала в беседе с RT информацию о том, что в 2024 году в России могут провести музыкальный конкурс «Интервидение».

«Прекрасная инициатива. Главное, что действительно музыка не имеет национальности, у нас не должно быть границ, мы должны себя представлять всему миру, и весь мир должен иметь возможность представить себя... Для этого наверняка есть все ресурсы, раз Константин Львович об этом заговорил. Если делать в противовес Евровидению, то это большая телевизионная сказка, это технологии. Я вполне думаю, что всё это можно сделать и на нашей площадке», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в России могут провести музыкальный конкурс «Интервидение».

С подобным предложением на Международном культурном форуме в Петербурге выступил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.