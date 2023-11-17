«Почта России» выпустит конверты в честь присвоения Перми звания города трудовой доблести
Памятные конверты посвятят теме присвоения Перми звания города трудовой доблести
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт администрации губернатора и правительства края.
На конвертах будет изображена стела «Пермь — город трудовой доблести», которую открыли в октябре в столице Прикамья, говорится в сообщении.
Памятный штемпель можно поставить в центральном почтовом отделении города.
Конверты выйдут тиражом более 200 тыс. штук. В обращение они поступят в ноябре после торжественной церемонии специального гашения.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде к 150-летию Нижегородского музыкального училища имени М.А. Балакирева выпустили почтовую карточку и спецштемпель.