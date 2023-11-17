«Почта России» выпустит конверты в честь присвоения Перми звания города трудовой доблести

«Почта России» выпустит художественные тематические конверты по случаю присвоения Перми звания города трудовой доблести. Также будет выпущен специальный штемпель с оттиском полевой реактивной артиллерии «Катюша» и упоминанием Перми.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт администрации губернатора и правительства края.

На конвертах будет изображена стела «Пермь — город трудовой доблести», которую открыли в октябре в столице Прикамья, говорится в сообщении.

Памятный штемпель можно поставить в центральном почтовом отделении города.

Конверты выйдут тиражом более 200 тыс. штук. В обращение они поступят в ноябре после торжественной церемонии специального гашения.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде к 150-летию Нижегородского музыкального училища имени М.А. Балакирева выпустили почтовую карточку и спецштемпель.