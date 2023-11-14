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В Нижнем Новгороде выпустили почтовую карточку к юбилею музыкального училища

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В Нижнем Новгороде к 150-летию Нижегородского музыкального училища имени М.А. Балакирева выпустили почтовую карточку и спецштемпель.
В Нижнем Новгороде выпустили почтовую карточку к юбилею музыкального училища
  • Gettyimages.ru
  • © LeniKovaleva

Специальное гашение состоялось в Бальном зале Усадьбы Рукавишниковых, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу УФПС Нижегородской области АО «Почта России».

На открытке изображено здание Дворянского собрания, в котором в 1873 году были открыты музыкальные классы, преобразованные в музыкальное училище в 1907 году.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии представили почтовый конверт в честь 100-летия заслуженного деятеля науки России, академика Российской академии образования Алексея Бодалёва.

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