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В Москве почтовые ящики для писем Деду Морозу заработают 18 ноября

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В Москве почтовая кампания Деда Мороза начнётся в шестой раз в день его рождения, 18 ноября.
В Москве почтовые ящики для писем Деду Морозу заработают 18 ноября
  • РИА Новости

Этой зимой в ней примет участие около 150 локаций по всей Москве, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Почтовые ящики Московской усадьбы Деда Мороза разместят в парках, торговых центрах и учреждениях культуры. Лучшие письма направят на конкурс «Лучшее письмо для Деда Мороза», а их авторов пригласят в резиденцию волшебника в Кузьминском лесопарке.

Найти ближайший почтовый ящик можно на интерактивной карте на сайте Московской усадьбы Деда Мороза.

Ранее сообщалось, что в Самарской области уже можно отправить письмо Деду Морозу, их принимают в любом почтовом отделении региона.

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