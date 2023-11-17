В Москве почтовые ящики для писем Деду Морозу заработают 18 ноября
- РИА Новости
Этой зимой в ней примет участие около 150 локаций по всей Москве, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Почтовые ящики Московской усадьбы Деда Мороза разместят в парках, торговых центрах и учреждениях культуры. Лучшие письма направят на конкурс «Лучшее письмо для Деда Мороза», а их авторов пригласят в резиденцию волшебника в Кузьминском лесопарке.
Найти ближайший почтовый ящик можно на интерактивной карте на сайте Московской усадьбы Деда Мороза.
Ранее сообщалось, что в Самарской области уже можно отправить письмо Деду Морозу, их принимают в любом почтовом отделении региона.