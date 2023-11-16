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В Самарской области отделения почты принимают письма Деду Морозу

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В Самарской области можно отправить письмо Деду Морозу, об этом стало известно накануне его дня рождения, 18 ноября.
В Самарской области отделения почты принимают письма Деду Морозу
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Оставить письмо можно в почтовом ящике любого отделения региона, пишет sovainfo.ru.

В этом году на почту Деда Мороза уже поступило более 233 тыс. писем. Годом ранее их было 209 тыс.

Региональные почтовые отделения принимают послания и для волшебников из других регионов: Урал Мороза, удмуртского Тол Бабая, чувашского Хел Мучи, марийского Йушто Кугыза, якутского Чысхаана.

Ранее сообщалось, что день рождения Деда Мороза отметят в 60 парках Московской области 18 ноября. Запланированы конкурсы, мастер-классы и викторины.

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