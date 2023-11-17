RT в Telegram
Подпишись

Американский исполнитель Шон Комбс обвиняется в насилии

Короткая ссылка
Американского певца, продюсера и музыкального магната Шона Комбса обвиняют в изнасиловании и жестоком обращении. С иском в суд обратилась бывшая возлюбленная артиста — певица Кэсси Вентура.

Как сообщает The New York Times, в заявлении говорится, что Комбс совершал неправомерные действия в отношении Вентуры на протяжении десяти лет, пока пара не расторгла союз в 2018 году. В материале отмечается, что певица решилась прервать молчание во имя других женщин, сталкивающихся с жестоким обращением.

Сам Комбс отвергает обвинения в свой адрес. Согласно The Guardian, представитель рэпера счёл заявление Вентуры оскорбительным и возмутительным. По его словам, женщина добивается судебного разбирательства с целью запятнать репутацию Комбса и получить денежные выплаты.

Ранее актёр Деревянко прокомментировал обвинения в мошенничестве в свой адрес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить