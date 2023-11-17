Американский исполнитель Шон Комбс обвиняется в насилии

Американского певца, продюсера и музыкального магната Шона Комбса обвиняют в изнасиловании и жестоком обращении. С иском в суд обратилась бывшая возлюбленная артиста — певица Кэсси Вентура.

Как сообщает The New York Times, в заявлении говорится, что Комбс совершал неправомерные действия в отношении Вентуры на протяжении десяти лет, пока пара не расторгла союз в 2018 году. В материале отмечается, что певица решилась прервать молчание во имя других женщин, сталкивающихся с жестоким обращением.

Сам Комбс отвергает обвинения в свой адрес. Согласно The Guardian, представитель рэпера счёл заявление Вентуры оскорбительным и возмутительным. По его словам, женщина добивается судебного разбирательства с целью запятнать репутацию Комбса и получить денежные выплаты.

Ранее актёр Деревянко прокомментировал обвинения в мошенничестве в свой адрес.