В Палехе отреставрируют храм XVIII века
Об этом сообщает RuNews24 со ссылкой на региональный Комитет по государственной охране объектов культурного наследия.
Церковь построили в 1762—1774 годах. Деньги на возведение собирали в Палехе и по окрестным деревням.
Главной особенностью памятника является семиярусный иконостас.
Стоимость работ по реставрации составит 10 млн рублей.
В настоящее время научно-проектная документация согласована и отправлена в Минкультуры России.
Ранее сообщалось, что в Тобольске восстановят здание XIX века.