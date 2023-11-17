В Палехе отреставрируют храм XVIII века

В Палехе (Ивановская область) отреставрируют памятник федерального значения — Крестовоздвиженский храм XVIII века.

Об этом сообщает RuNews24 со ссылкой на региональный Комитет по государственной охране объектов культурного наследия.

Церковь построили в 1762—1774 годах. Деньги на возведение собирали в Палехе и по окрестным деревням.

Главной особенностью памятника является семиярусный иконостас.

Стоимость работ по реставрации составит 10 млн рублей.

В настоящее время научно-проектная документация согласована и отправлена в Минкультуры России.

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