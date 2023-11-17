В Москве восстановили мозаичный пол со скорпионом во Дворце пионеров

Мозаичный пол с изображением скорпиона восстановили специалисты в одном из московских дворцов пионеров.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

До начала реставрации пол находился в аварийном состоянии: часть мозаичных фрагментов отслоилась от основания, сама мозаика была в трещинах и местами полностью разрушена.

Скорпион, выложенный на тёмном фоне, символизирует созвездие на Млечном Пути. Общая площадь мозаичного пола превышает 200 кв. м.

Реставраторы восстановили основание пола, вернули на место фрагменты и восстановили утерянные, подобрав близкие по цветам и структуре.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что большая часть работ по комплексной реставрации ансамбля Донского ставропигиального мужского монастыря выполнена.