Зимний сезон на ВДНХ начнётся 24 ноября

Зимний сезон на ВДНХ откроется 24 ноября. На площади Промышленности вокруг макета ракеты-носителя «Восток» начнёт работу каток.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

«В предстоящем сезоне катку на ВДНХ исполняется десять лет. Он сможет одновременно принять почти 2 тыс. человек. Площадь ледового покрытия составит около 9 тыс. кв. м», — рассказала Сергунина.

По её словам, посетители смогут покататься на площадке с видом на исторические павильоны «Космос» и «Транспорт СССР», Главную аллею и новый павильон «Атом».

Темой станет «Полёт во времени».

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