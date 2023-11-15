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Зимний сезон на ВДНХ начнётся 24 ноября

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Зимний сезон на ВДНХ откроется 24 ноября. На площади Промышленности вокруг макета ракеты-носителя «Восток» начнёт работу каток.
Зимний сезон на ВДНХ начнётся 24 ноября
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

«В предстоящем сезоне катку на ВДНХ исполняется десять лет. Он сможет одновременно принять почти 2 тыс. человек. Площадь ледового покрытия составит около 9 тыс. кв. м», — рассказала Сергунина.

По её словам, посетители смогут покататься на площадке с видом на исторические павильоны «Космос» и «Транспорт СССР», Главную аллею и новый павильон «Атом».

Темой станет «Полёт во времени».

Ранее сообщалось, что рождественскую ярмарку в Санкт-Петербурге организуют на трёх площадках.

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