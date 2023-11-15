RT в Telegram
Подпишись

В Москве рассказали об итогах конкурса «Дизайн-цех»

Короткая ссылка
В Москве завершился конкурс для дизайнеров, художников, маркетологов и диджитал-агентств «Дизайн-цех».
В Москве рассказали об итогах конкурса «Дизайн-цех»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В конкурсе по созданию брендированных сувениров приняли участие 30 команд. Пять лучших из них стали победителями. Это команды «Есть контакт», «Дэмн МИСиС», «Добрые», «Гротеск» и «Маляры».

Участники разработали продукцию для ВДНХ, «Роскосмоса», кластера «Ломоносов», арт-резиденции «Сильно» и Музея русского импрессионизма.

Ранее сообщалось, что «Открой#Моспром» проводит четвёртую викторину о фабриках и заводах Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить