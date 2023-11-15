В Москве рассказали об итогах конкурса «Дизайн-цех»

В Москве завершился конкурс для дизайнеров, художников, маркетологов и диджитал-агентств «Дизайн-цех».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В конкурсе по созданию брендированных сувениров приняли участие 30 команд. Пять лучших из них стали победителями. Это команды «Есть контакт», «Дэмн МИСиС», «Добрые», «Гротеск» и «Маляры».

Участники разработали продукцию для ВДНХ, «Роскосмоса», кластера «Ломоносов», арт-резиденции «Сильно» и Музея русского импрессионизма.

Ранее сообщалось, что «Открой#Моспром» проводит четвёртую викторину о фабриках и заводах Москвы.