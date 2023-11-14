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Премию имени Шаляпина основали в Татарстане

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Республиканскую премию имени Фёдора Шаляпина основали в Татарстане. Начиная с 2023 года её будут присуждать один раз в два года.
Премию имени Шаляпина основали в Татарстане
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Премьер-министр региона Алексей Песошин подписал соответствующее постановление.

Отмечается, что лауреатами премии могут стать граждане России в возрасте от 18 до 35 лет за достижения в области музыкального и вокального искусства, исполнительское мастерство, а также активную деятельность по сохранению и популяризации традиций певческой культуры, развитию музыкальной культуры.

Министерство культуры республики будет осуществлять отбор кандидатов на соискание премии, передаёт ГТРК «Татарстан».

Размер денежного вознаграждения составляет 200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане объявили номинантов на премию имени Салимжанова.

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