Премию имени Шаляпина основали в Татарстане
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Об этом сообщает «Бизнес Online».
Премьер-министр региона Алексей Песошин подписал соответствующее постановление.
Отмечается, что лауреатами премии могут стать граждане России в возрасте от 18 до 35 лет за достижения в области музыкального и вокального искусства, исполнительское мастерство, а также активную деятельность по сохранению и популяризации традиций певческой культуры, развитию музыкальной культуры.
Министерство культуры республики будет осуществлять отбор кандидатов на соискание премии, передаёт ГТРК «Татарстан».
Размер денежного вознаграждения составляет 200 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в Татарстане объявили номинантов на премию имени Салимжанова.