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В Татарстане объявили номинантов на премию имени Салимжанова

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В Республике Татарстан объявлен список кандидатов на премию в области театрального искусства имени Марселя Салимжанова.
В Татарстане объявили номинантов на премию имени Салимжанова
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Министерство культуры региона.

Премией раз в два года награждаются творческие коллективы и работники за значительный вклад в развитие профессионального театрального искусства республики.

В этом году в число претендентов вошли заслуженные деятели искусств, режиссёры, драматурги, артисты и учителя региона.

Награда присуждается трём победителям и включает специальный приз, почётный диплом и денежное вознаграждение.

Ранее сообщалось, что Главархив Москвы и ГИТИС запустят совместный подкаст.

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