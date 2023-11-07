В Татарстане объявили номинантов на премию имени Салимжанова
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Министерство культуры региона.
Премией раз в два года награждаются творческие коллективы и работники за значительный вклад в развитие профессионального театрального искусства республики.
В этом году в число претендентов вошли заслуженные деятели искусств, режиссёры, драматурги, артисты и учителя региона.
Награда присуждается трём победителям и включает специальный приз, почётный диплом и денежное вознаграждение.
Ранее сообщалось, что Главархив Москвы и ГИТИС запустят совместный подкаст.