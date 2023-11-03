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Главархив Москвы и ГИТИС запустят совместный подкаст

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Главное архивное управление города Москвы запустит подкаст «ГИТИС говорит», посвящённый 145-летию института. Проект расскажет об истории вуза и столичного театрального образования с 1878 года, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Главархив Москвы и ГИТИС запустят совместный подкаст
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Об этом сообщает РИАМО.

В записи подкаста будут участвовать студенты, выпускники и преподаватели ГИТИСа, а также историки Главархива столицы.

Выпуски можно услышать с ноября на подкаст-платформах, в числе которых «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте» и другие.

«Мы запускаем подкаст с ГИТИСом, где будем говорить о том, как развивалось театральное образование с конца XIX века и до сегодняшнего дня. Уверена, что подкаст будет полезен не только тем, кто любит театр, но и всем школьникам, которые хотят в дальнейшем поступать в театральные вузы», — отметила Ракова.

Ранее заслуженный артист России, солист балета Большого театра Геннадий Янин в беседе с НСН высказался о спросе на постановку «Щелкунчик».

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