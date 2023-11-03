Главархив Москвы и ГИТИС запустят совместный подкаст
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Об этом сообщает РИАМО.
В записи подкаста будут участвовать студенты, выпускники и преподаватели ГИТИСа, а также историки Главархива столицы.
Выпуски можно услышать с ноября на подкаст-платформах, в числе которых «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте» и другие.
«Мы запускаем подкаст с ГИТИСом, где будем говорить о том, как развивалось театральное образование с конца XIX века и до сегодняшнего дня. Уверена, что подкаст будет полезен не только тем, кто любит театр, но и всем школьникам, которые хотят в дальнейшем поступать в театральные вузы», — отметила Ракова.
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