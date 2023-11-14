Химик Тишина назвала пакетированный чай менее полезным

Заведующая учебной лабораторией прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Екатерина Тишина заявила, что качество пакетированного чая зависит от производителя, но полезных веществ в нём меньше, чем в листовом.

В беседе с Life.ru эксперт отметила, что для пакетированной продукции может использоваться чайная пыль — сырьё, оставшееся в результате производства чая высокого сорта. Такой напиток имеет горький и неприятный вкус.

Кроме того, отмечается, что для прочности чайные пакетики пропитывают смолами.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.