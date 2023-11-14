Химик Тишина назвала пакетированный чай менее полезным
- Gettyimages.ru
- © Michael Kittell
В беседе с Life.ru эксперт отметила, что для пакетированной продукции может использоваться чайная пыль — сырьё, оставшееся в результате производства чая высокого сорта. Такой напиток имеет горький и неприятный вкус.
Кроме того, отмечается, что для прочности чайные пакетики пропитывают смолами.
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.