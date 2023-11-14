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Химик Тишина назвала пакетированный чай менее полезным

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Заведующая учебной лабораторией прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Екатерина Тишина заявила, что качество пакетированного чая зависит от производителя, но полезных веществ в нём меньше, чем в листовом.
Химик Тишина назвала пакетированный чай менее полезным
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Kittell

В беседе с Life.ru эксперт отметила, что для пакетированной продукции может использоваться чайная пыль — сырьё, оставшееся в результате производства чая высокого сорта. Такой напиток имеет горький и неприятный вкус.

Кроме того, отмечается, что для прочности чайные пакетики пропитывают смолами.

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