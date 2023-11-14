Жителей Ставрополья предупредили о сильном ветре и дожде в ближайшие дни

В Ставропольском крае синоптики регионального Гидрометцентра предупредили о порывах ветра до 15—20 м/с в регионе 16 ноября.

Об этом пишет newstracker.ru.

Так, в четверг, 16 ноября, днём местами прогнозируется сильный дождь, температура воздуха будет держаться в пределах +10…+15 °С.

Также стало известно, что Госавтоинспекция Республики Карелия предупредила водителей об ухудшении погодных условий на региональных трассах. Об этом сообщает karelinform.ru.

Дорожные условия осложняются гололедицей и снежными заносами, из-за которых ухудшается видимость на дороге. Водителей попросили соблюдать осторожность.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что 1 ноября в средней полосе Европейской части России зафиксировали около десяти новых абсолютных рекордов максимальной температуры.