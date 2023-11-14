Жителей Ставрополья предупредили о сильном ветре и дожде в ближайшие дни
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Об этом пишет newstracker.ru.
Так, в четверг, 16 ноября, днём местами прогнозируется сильный дождь, температура воздуха будет держаться в пределах +10…+15 °С.
Также стало известно, что Госавтоинспекция Республики Карелия предупредила водителей об ухудшении погодных условий на региональных трассах. Об этом сообщает karelinform.ru.
Дорожные условия осложняются гололедицей и снежными заносами, из-за которых ухудшается видимость на дороге. Водителей попросили соблюдать осторожность.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что 1 ноября в средней полосе Европейской части России зафиксировали около десяти новых абсолютных рекордов максимальной температуры.