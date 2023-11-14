RT в Telegram
Подпишись

Жителей Ставрополья предупредили о сильном ветре и дожде в ближайшие дни

Короткая ссылка
В Ставропольском крае синоптики регионального Гидрометцентра предупредили о порывах ветра до 15—20 м/с в регионе 16 ноября.
Жителей Ставрополья предупредили о сильном ветре и дожде в ближайшие дни
  • Gettyimages.ru
  • © Grant Faint

Об этом пишет newstracker.ru.

Так, в четверг, 16 ноября, днём местами прогнозируется сильный дождь, температура воздуха будет держаться в пределах +10…+15 °С.

Также стало известно, что Госавтоинспекция Республики Карелия предупредила водителей об ухудшении погодных условий на региональных трассах. Об этом сообщает karelinform.ru.

Дорожные условия осложняются гололедицей и снежными заносами, из-за которых ухудшается видимость на дороге. Водителей попросили соблюдать осторожность.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что 1 ноября в средней полосе Европейской части России зафиксировали около десяти новых абсолютных рекордов максимальной температуры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить