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В средней полосе России зафиксировали новые абсолютные рекорды максимальной температуры

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что 1 ноября в средней полосе Европейской части России зафиксировали около десяти новых абсолютных рекордов максимальной температуры.
В средней полосе России зафиксировали новые абсолютные рекорды максимальной температуры
  • Gettyimages.ru
  • © ligora

«Погода бьёт температурные рекорды. 1 ноября было побито порядка десятка абсолютных рекордов максимальной температуры в средней полосе Европейской части России. Москва немного не дотянула до абсолютного рекорда, но это был температурный максимум для первого дня ноября», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, в первые пять дней ноября установлено около 100 суточных рекордов максимума температуры.

«Если обобщить данные по средней температуре за первую половину ноября, то отклонение температуры от климатической нормы в средней полосе, например столице, составляет +6 градусов», — добавил Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какие могут быть последствия аномально тёплой осени. Он отметил, что начало метеозимы отодвигается всё дальше и дальше.

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